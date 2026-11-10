Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var
Ehliyet sahibi milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir ayrıntı gündemde. Sürücü belgelerinin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alan bazı kodlar, belirli aralıklarla sağlık kontrolü yaptırılmasını zorunlu kılıyor. Kontrol süresini kaçıran sürücüler para cezası riskiyle karşılaşırken olası kazalarda sigorta ve kasko ödemelerinde de sorun yaşayabiliyor. Peki, ehliyetteki 103 kodları ne anlama geliyor, sağlık raporu süresi e-Devlet'ten nasıl sorgulanır? İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken ayrıntılar...
Sürücü belgesi bulunan vatandaşları ilgilendiren önemli kodlar, ehliyet kartlarının üzerinde yer alıyor. Ehliyet sınıfı, alınış tarihi ve geçerlilik süresi gibi bilinen bilgilerin dışında kartın arka yüzündeki 12 numaralı alanda bulunan bazı kodlar da sürücüler açısından önem taşıyor.
Sürücü belgesini aldıktan sonra sınıfına göre 10 yıla kadar yenilemeden kullanabileceğini düşünen vatandaşların, 12 numaralı alandaki kodları da kontrol etmeleri gerekiyor.
EHLİYETTEKİ 103 KODUNA DİKKAT! CEZA RİSKİ VAR
Sürücü belgesinin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alan kodlar arasında sağlık kontrolünün hangi aralıklarla yapılması gerektiğini gösteren ibareler bulunuyor.
103 ile başlayan kodlar sürücülerin belirli sürelerde sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini gösteriyor.
Kodların anlamları ise şöyle:
103.01 – Üç ayda bir sağlık kontrolü
103.02 – Altı ayda bir sağlık kontrolü
103.03 – Yılda bir sağlık kontrolü
103.04 – Üç yılda bir sağlık kontrolü
103.05 – Beş yılda bir sağlık kontrolü
Bu kodlardan birinin ehliyetinde bulunması halinde sürücülerin belirtilen aralıklarla sağlık kontrollerini yaptırması gerekiyor.
E-DEVLET'TEN NASIL KONTROL EDİLİR?
Sağlık raporlarının durumunu öğrenmek isteyen sürücüler, e-Devlet'in arama bölümüne "e-İmzalı Sürücü Raporları" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.
Sağlık kontrol süresi dolan sürücülerin trafik denetimlerinde cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.