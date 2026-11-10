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Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ehliyet sahibi milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir ayrıntı gündemde. Sürücü belgelerinin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alan bazı kodlar, belirli aralıklarla sağlık kontrolü yaptırılmasını zorunlu kılıyor. Kontrol süresini kaçıran sürücüler para cezası riskiyle karşılaşırken olası kazalarda sigorta ve kasko ödemelerinde de sorun yaşayabiliyor. Peki, ehliyetteki 103 kodları ne anlama geliyor, sağlık raporu süresi e-Devlet'ten nasıl sorgulanır? İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken ayrıntılar...

Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var 1

Sürücü belgesi bulunan vatandaşları ilgilendiren önemli kodlar, ehliyet kartlarının üzerinde yer alıyor. Ehliyet sınıfı, alınış tarihi ve geçerlilik süresi gibi bilinen bilgilerin dışında kartın arka yüzündeki 12 numaralı alanda bulunan bazı kodlar da sürücüler açısından önem taşıyor.

Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var 2

Sürücü belgesini aldıktan sonra sınıfına göre 10 yıla kadar yenilemeden kullanabileceğini düşünen vatandaşların, 12 numaralı alandaki kodları da kontrol etmeleri gerekiyor.

Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var 3

EHLİYETTEKİ 103 KODUNA DİKKAT! CEZA RİSKİ VAR

Sürücü belgesinin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alan kodlar arasında sağlık kontrolünün hangi aralıklarla yapılması gerektiğini gösteren ibareler bulunuyor.

103 ile başlayan kodlar sürücülerin belirli sürelerde sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini gösteriyor.

Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var 4

Kodların anlamları ise şöyle:

103.01 – Üç ayda bir sağlık kontrolü

103.02 – Altı ayda bir sağlık kontrolü

103.03 – Yılda bir sağlık kontrolü

103.04 – Üç yılda bir sağlık kontrolü

103.05 – Beş yılda bir sağlık kontrolü

Bu kodlardan birinin ehliyetinde bulunması halinde sürücülerin belirtilen aralıklarla sağlık kontrollerini yaptırması gerekiyor.

Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var 5

E-DEVLET'TEN NASIL KONTROL EDİLİR?

Sağlık raporlarının durumunu öğrenmek isteyen sürücüler, e-Devlet'in arama bölümüne "e-İmzalı Sürücü Raporları" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.

Sağlık kontrol süresi dolan sürücülerin trafik denetimlerinde cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var 6

KAZALARDA KASKO VE SİGORTA DEVRE DIŞI KALABİLİR

Sürücü belgesindeki sağlık kontrol süresinin dolması, olası trafik kazalarında sigorta ve kasko işlemlerini de etkileyebiliyor.

Sağlık kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen sürücülerin kazaya karışması halinde trafik sigortası ve kasko kapsamında araç hasarlarının karşılanmasında sorun yaşanabileceği belirtiliyor.

Sürücülerin yüksek tutarlı tazminatlarla karşılaşmamak için ehliyetlerindeki kodları ve sağlık kontrol sürelerini dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var 7

EHLİYET İÇİN YENİ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesinde belirtilen sağlık kontrol süresi dolan veya dolmak üzere olan vatandaşların yeni sağlık raporu almak için aile hekimlerine başvurması gerekiyor.

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