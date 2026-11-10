Ehliyetlerde gözden kaçan o ayrıntı! e-Devlet'ten kontrol ediliyor: Süresi dolarsa ceza riski var

Sürücü belgesi bulunan vatandaşları ilgilendiren önemli kodlar, ehliyet kartlarının üzerinde yer alıyor. Ehliyet sınıfı, alınış tarihi ve geçerlilik süresi gibi bilinen bilgilerin dışında kartın arka yüzündeki 12 numaralı alanda bulunan bazı kodlar da sürücüler açısından önem taşıyor.