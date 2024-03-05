Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda

Kredi kartlarında beklenen düzenleme, son dönemde bireysel kredi faizlerindeki artış ve krediye erişimde yaşanan zorluklarla bağlantılı olarak önem kazanıyor. BDDK verilerine göre, 12 Ocak 2024 haftası itibarıyla bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 192 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu tutarda yaşanan artış yüzde 157'ye ulaştı; geçen yılın aynı döneminde bu hacim 462 milyar 866 milyon lira seviyesindeydi. Peki kredi kartı kullanımına yeni düzenleme gelecek mi?