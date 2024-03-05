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Haberler Galeri Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda

Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda

Kamuoyunda son dönemde kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağına dair beklentiler oldukça yaygındı. Ancak, konuyla ilgili en net açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı ve kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali verildi. Peki kredi kartında taksitle alım bitiyor mu? İşte yeni düzenlemeye ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:19
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Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenleme kapıda

Kredi kartlarında beklenen düzenleme, son dönemde bireysel kredi faizlerindeki artış ve krediye erişimde yaşanan zorluklarla bağlantılı olarak önem kazanıyor. BDDK verilerine göre, 12 Ocak 2024 haftası itibarıyla bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 192 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu tutarda yaşanan artış yüzde 157'ye ulaştı; geçen yılın aynı döneminde bu hacim 462 milyar 866 milyon lira seviyesindeydi. Peki kredi kartı kullanımına yeni düzenleme gelecek mi?

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Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenleme kapıda

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarıyla ilgili olarak herhangi bir düzenleme çalışmasının şu an için sonuçlandırılmadığını belirtti. Ancak, önümüzdeki dönemde piyasaları bozmadan, sürpriz yapmaksızın bu konuların ele alınacağının altını çizdi.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenleme kapıda

Bakan Şimşek, kredi kartı limitleri üzerine de odaklanacaklarını ve bankaların belirlediği limitlerin gerçekçi ve belgeye dayalı olması gerektiğine dikkat çekti.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenleme kapıda

BANKALARIN LİMİT BELİRLEME SERBESTİSİ VE VATANDAŞLARIN DURUMU

Günümüzde, bankalar müşterilerinin bilgisi dışında kredi kartı limitlerini güncelleyebiliyor. Bu durum, geliri düşük vatandaşlar için özellikle tehlikeli bir sarmala dönüşebiliyor. Gelirinin çok üzerinde bir limit belirlenmiş ve borcu olan kişiler, bu borç sarmalı içerisinde sıkıntıya düşebiliyorlar.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenleme kapıda

TAKSİTLE ALIMA YENİ DÜZENLEME!

Kamuoyunda, kredi kartı limitleri ve taksitlendirmelerine ilişkin düzenlemeler konusunda bir beklenti oluştu. Uzmanlar, devletin piyasaya aşırı müdahale etmeden, enflasyonist etkileri bertaraf etmek amacıyla bazı düzenlemeler yapacağını öngörüyor. Özellikle yüksek gelir gruplarına yönelik harcamaların kısıtlanması ve lüks tüketim mallarına taksit sınırlaması getirilmesi gibi düzenlemeler gündemde.