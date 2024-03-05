05 Mart 2024, Salı
Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda
Kamuoyunda son dönemde kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağına dair beklentiler oldukça yaygındı. Ancak, konuyla ilgili en net açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı ve kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali verildi. Peki kredi kartında taksitle alım bitiyor mu? İşte yeni düzenlemeye ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:19
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