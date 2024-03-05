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Haberler Galeri Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!

Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!

Mart 2024 dönemi için yenilenen emekli promosyon kampanyaları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için önemli bir maddi katkı sağlıyor. Ocak-Haziran dönemi için %49,25 zamla birlikte emeklilerin gelirleri artarken, özellikle özel bankaların müşteri kazanma hedefi doğrultusunda düzenlediği banka promosyonları da dikkat çekiyor. Bu promosyonlar, emeklilere ek gelir kapısı olurken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de körüklüyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:47
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Emekli promosyonunda 12.500 TL’lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C’li hedefi 12’den vurdu!

Ocak 2024 dönemiyle birlikte birçok banka, emeklilere yönelik promosyonlarını 10 bin TL üzerine çıkararak, emeklilere daha cazip teklifler sunmaya odaklandı. Özellikle özel bankalar, emekli promosyonları ve ek desteklerle müşteri kazanma hedefiyle yoğun bir rekabetin içine girdi. Bu durum, emeklilerin maddi durumunu desteklemek adına önemli bir avantaj sağladı. Mart 2024 için ise emekli promosyon kampanyaları yeniden belirlendi ve emeklilere sunulan tekliflerde çeşitlilik ve rekabet daha da arttı.

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Emekli promosyonunda 12.500 TL’lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C’li hedefi 12’den vurdu!

BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART

VAKIFBANK

1 aya isabet eden emekli aylığı tutarı;

📍3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

📍3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

📍7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

📍10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekli promosyonunda 12.500 TL’lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C’li hedefi 12’den vurdu!

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerden;

📍3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

📍3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

📍7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

📍10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

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Emekli promosyonunda 12.500 TL’lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C’li hedefi 12’den vurdu!

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilere;

📍3.499 TL'ye kadar emekli aylığını alanlara 5.000 TL'ye kadar

📍3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli aylığını alanlara 6.000 TL'ye kadar

📍7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli aylığını alanlara 10.000 TL'ye kadar

📍10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekli promosyonunda 12.500 TL’lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C’li hedefi 12’den vurdu!

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

📍 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
📍 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
📍 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
📍 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.