05 Mart 2024, Salı
Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!
Mart 2024 dönemi için yenilenen emekli promosyon kampanyaları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için önemli bir maddi katkı sağlıyor. Ocak-Haziran dönemi için %49,25 zamla birlikte emeklilerin gelirleri artarken, özellikle özel bankaların müşteri kazanma hedefi doğrultusunda düzenlediği banka promosyonları da dikkat çekiyor. Bu promosyonlar, emeklilere ek gelir kapısı olurken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de körüklüyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:47
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