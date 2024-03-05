05 Mart 2024, Salı
7200 günle emeklilik son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?
Bağ-Kur üzerinden emekli olmak isteyen bireyler için kritik olan 7200 prim günü sayısı, gündemde önemli bir yer tutuyor. Emeklilik hayalleri, bu prim günü sayısının yüksekliği nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte erken emekliliği müjdeleyecek olan düzenleme hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:46
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