7200 günle emeklilik son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?

Emeklilik Reformu: Esnafın Yüzünü Güldürecek

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemenin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını belirtti. Prim gelirlerinin bu sistem için büyük bir kaynak olduğunu ve vatandaşların mümkün olduğu sürece çalışma hayatında tutulmasının amaçlandığını ifade etti. Ancak, Bağ-Kur'luların beklentilerine de saygı gösterilerek, emeklilik gün sayısının düşürülmesi yönünde önemli bir adım atıldığının altını çizdi.