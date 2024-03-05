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7200 günle emeklilik son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?

Bağ-Kur üzerinden emekli olmak isteyen bireyler için kritik olan 7200 prim günü sayısı, gündemde önemli bir yer tutuyor. Emeklilik hayalleri, bu prim günü sayısının yüksekliği nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte erken emekliliği müjdeleyecek olan düzenleme hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:46
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7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis’e geldi mi, yürürlüğe girecek mi? BağKur’lunun emekliliği 5 yıl öne çekilecek: Berber, kuaför, terzi, bakkal

Bağ-Kur üzerinden erken emeklilik fırsatı arayan birçok kişi, 7200 prim gün sayısı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunarak son detayları paylaştı. Peki 7200 günle emeklilik yürülüğe ne zaman girecek?

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7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis’e geldi mi, yürürlüğe girecek mi? BağKur’lunun emekliliği 5 yıl öne çekilecek: Berber, kuaför, terzi, bakkal

Türkiye'de milyonlarca Bağ-Kur'lu çalışanın beklediği haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Uzun süredir gündemde olan ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda önemli bir çözüm olarak görülen Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi konusu, nihayet somut adımlara dönüşüyor. Bakan Işıkhan, bu değişiklikle birlikte Bağ-Kur'luların erken emekliliğinin önünün açılacağını duyurdu.

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7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis’e geldi mi, yürürlüğe girecek mi? BağKur’lunun emekliliği 5 yıl öne çekilecek: Berber, kuaför, terzi, bakkal

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR'LUYA MÜJDE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, SSK ve Bağ-Kurluların prim gününün eşitlenmesi ve bu düzenleme ile beraber Bağ-Kurlulara erken emekliliğin yolunun açılmasıyla ilgili konuştu. İşte Bakan Işıkhan'ın son açıklaması:

"Orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında."

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7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis’e geldi mi, yürürlüğe girecek mi? BağKur’lunun emekliliği 5 yıl öne çekilecek: Berber, kuaför, terzi, bakkal

Emeklilik Reformu: Esnafın Yüzünü Güldürecek

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemenin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını belirtti. Prim gelirlerinin bu sistem için büyük bir kaynak olduğunu ve vatandaşların mümkün olduğu sürece çalışma hayatında tutulmasının amaçlandığını ifade etti. Ancak, Bağ-Kur'luların beklentilerine de saygı gösterilerek, emeklilik gün sayısının düşürülmesi yönünde önemli bir adım atıldığının altını çizdi.

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7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis’e geldi mi, yürürlüğe girecek mi? BağKur’lunun emekliliği 5 yıl öne çekilecek: Berber, kuaför, terzi, bakkal

Bağ-Kur 7200 Prim Günü

Bakan Işıkhan, 7200 prim gün sayısına ilişkin düzenlemenin Orta Vadeli Plan kapsamında hayata geçirileceğini ve bu sözün mutlaka tutulacağını vurguladı. Ancak, bütçe disiplininden sapmamak gerektiğini de ekledi.