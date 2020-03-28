Corona virüs sonrası ev kiraları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?
Corona virüs salgını sonrası gündeme gelen kira ödemelerine yönelik sürpriz bir karar torba tasarıya alındı. AK Parti tarafından hazırlanan 20 maddelik tedbir listesinde iş yeri kiralarının 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında ödenmemesi halinde bu durumun tahliye nedeni sayılmaması yönünde karar alındı. Söz konusu gelişme salgından kaynaklı gelir kaybı yaşayan konut kiracılarını da umutlandırdı. Peki konut kiraları ertelenebilir mi? Ev sahipleri koronavirüs nedeniyle kira ödeyemeyenleri çıkarabilir mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı....
Giriş Tarihi: 28.03.2020 09:31Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:46