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Corona virüs sonrası ev kiraları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?

Corona virüs salgını sonrası gündeme gelen kira ödemelerine yönelik sürpriz bir karar torba tasarıya alındı. AK Parti tarafından hazırlanan 20 maddelik tedbir listesinde iş yeri kiralarının 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında ödenmemesi halinde bu durumun tahliye nedeni sayılmaması yönünde karar alındı. Söz konusu gelişme salgından kaynaklı gelir kaybı yaşayan konut kiracılarını da umutlandırdı. Peki konut kiraları ertelenebilir mi? Ev sahipleri koronavirüs nedeniyle kira ödeyemeyenleri çıkarabilir mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı....

Giriş Tarihi: 28.03.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:46
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Corona virüs sonrası ev kiraları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?

Koronavirüs ekonomik bazı problemleri de beraberinde getirdi. Kimi kiracılar, kira ödemekte zorlanabilir. Ancak yasal olarak kiralanan konut kullanıldığı sürece kira yükümlülüğü de sürecektir.

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Corona virüs sonrası ev kiraları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?

Prof. Dr. Erol Ulusoy'un Milliyet'te yer alan yazısı şöyle:

İhsan Amca ve Zeynep Teyze 65 yaş üstündeler. Karantina kurallarına harfiyen uyuyorlar. Evden dışarı çıkmıyorlar. İhsan Amca'nın komşularının çoğu kiracı. Bir komşusunun iki kronik hastalığı var; hem kalp hastası, hem de diyabet hastası. O da karantinada ve evden dışarı çıkamıyor, işe de gidemiyor. İşyeri de kapandığı için, 'kiramı nasıl öderim, ev sahibi beni çıkarabilir mi' diye endişe içindeymiş. İhsan Amca da bana sordu.

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Corona virüs sonrası ev kiraları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?

Konut kiraları
Herkes için mücbir sebep olan virüs, kiracılar için de mücbir sebep olabilir mi? Sokağa çıkmaları yasak olanlar, işyerleri kapandığı için işsiz kalanlar kiralarını ödeyemezlerse, ev sahibi onları tahliye edebilir mi, yoksa mücbir sebep dolayısıyla kira ödemeden evde oturmaya devam edebilirler mi?

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Corona virüs sonrası ev kiraları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?

Maalesef İhsan Amca'nın komşusuna olumlu bir görüş bildiremeyeceğim. Çünkü, söz konusu olan konut kirası. Kiralanan konutu, konut olarak kullanmaya devam ettiği sürece kira ödeme borcu ortadan kalkmaz. Hatta, kiralananı kullanmadığı, mesela uzun süre tatile çıktığı, askere gittiği dönemde dahi kirayı ödemeye devam edecektir.

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Corona virüs sonrası ev kiraları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?

Daha da ileri gideyim, koronavirüs testi pozitif olan bir kiracı tedavi için hastaneye yatırılsa, hastanede olduğu sürece kiralık evi kullanmamasına rağmen kira ödeme borcu devam edecektir.