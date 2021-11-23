23 Kasım 2021, Salı
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. O süreye dikkat, hemen kontrol edin. Asgari tutar ve akdi faiz günlük... Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi sürecinde özellikle temassız ve internet üzerinden alışverişler hız kazandı. Kredi kartı kullanımını bilinçsiz şekilde yapanlar ise zararlı çıkabiliyor. Hesap kesim tarihini takip etmeyenler, sadece asgari tutarı ödeyenler ve kredi kartı borcunu geciktiren herkes için geçerli. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.11.2021 21:15
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