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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat. O süreye dikkat, hemen kontrol edin. Asgari tutar ve akdi faiz günlük... Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi sürecinde özellikle temassız ve internet üzerinden alışverişler hız kazandı. Kredi kartı kullanımını bilinçsiz şekilde yapanlar ise zararlı çıkabiliyor. Hesap kesim tarihini takip etmeyenler, sadece asgari tutarı ödeyenler ve kredi kartı borcunu geciktiren herkes için geçerli. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021 21:15
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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu detayları birçok kişi bilmiyor. Pandemi döneminde temassız ödeme ve internet üzerinden alışveriş yapmak oldukça yaygın hale geldi. Ancak tüketicilerin büyük bölümü kredi kartı kullanımını bilinçsiz bir şekilde yapıyor. Hesap kesim tarihini takip etmeyenler, sadece asgari tutarı ödeyenler ve kredi kartı borcunu geciktiren herkes için geçerli. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...

YÜZDE 11 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 32'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.

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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...

EKİM AYINDA 165 MİLYAR TL TUTARINDA KARTLI ÖDEME YAPILDI

Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL oldu. Ekim ayındaki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar TL'sinde banka kartları, 3,1 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.

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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...

EKİM AYINDA TEMASSIZ ÖDEME ADEDİ GEÇEN YILIN 2 KATINA ULAŞTI

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemeler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Ekim ayındaki temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82 artış göstermesi de temassız ödemelerin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57'sinin yani her 5 kartlı ödemeden 3'ünün temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyon adede ulaştı.

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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...

Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla beraber iş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla "market-gıda", "yemek", "akaryakıt" ve "sağlık/kozmetik" sektörlerinde yer aldığı görülüyor.