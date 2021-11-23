Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...

EKİM AYINDA 165 MİLYAR TL TUTARINDA KARTLI ÖDEME YAPILDI

Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL oldu. Ekim ayındaki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar TL'sinde banka kartları, 3,1 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.