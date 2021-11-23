Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...

Emekliye seyyanen zam. Hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği seyyanen zam ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında emekli, asgari ücretli ve memurların maaşlarına zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gündemde yer alan konular hakkında çalışmalarına devam ediyor. Kabine toplantısında ele alınan konular, planlanan düzen içinde hayata geçirilecek. Maaş zamlarının yanında asgari ücret ve 3600 ek göstergede masada yer alan konular arasında bulunuyor. İşte, gelişmeler için detaylar...