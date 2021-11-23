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Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...

Emekliye seyyanen zam. Hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği seyyanen zam ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında emekli, asgari ücretli ve memurların maaşlarına zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gündemde yer alan konular hakkında çalışmalarına devam ediyor. Kabine toplantısında ele alınan konular, planlanan düzen içinde hayata geçirilecek. Maaş zamlarının yanında asgari ücret ve 3600 ek göstergede masada yer alan konular arasında bulunuyor. İşte, gelişmeler için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021 19:36
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Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...

Kasım ayının sonuna geldiğimiz dönemde milyonlarca vatandaş maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, masada yer alan 3 konu hakkında çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirtiyor. Emekliye seyyanen zam ve asgari ücret dışında 3600 ek gösterge içinde çalışmaların sürdüğü biliniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. Masada yer alan konular hakkında gelinen aşama hakkında değerlendirmeleri haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.

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Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...

Önce asgari ücret, ardından emekli maaşları, sonra da 3600 ek gösterge düzenlemesi gündeme gelecek.

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Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda masada bulunan formüller ise şöyle:

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Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...

ASGARİ ÜCRET: Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü temaslar ile işveren, asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Şimdi bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor. Bu konuda hesaplamalar yapılıyor.