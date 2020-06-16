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Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
Son dakika haberi... Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut ve taşıt kredisi kampanyasını başlatmasının ardından, bankaların güncel kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Kredi kampanyaları ile birlikte otomobil ve konut satışlarında hareketlilik başladı. Güncel kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte banka faiz oranları son durum...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:14Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 17:18