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Haberler Galeri Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

Son dakika haberi... Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut ve taşıt kredisi kampanyasını başlatmasının ardından, bankaların güncel kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Kredi kampanyaları ile birlikte otomobil ve konut satışlarında hareketlilik başladı. Güncel kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte banka faiz oranları son durum...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 17:18
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Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Koronavirüs pandemisi sonrası durma noktasına gelen taşıt ve konut satışlarının hareketlenmesi için kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi kampanyası başladı. Bu gelişmelerin ardından kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

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Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
İhtiyaç kredisi: 1.07

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Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

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Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.79
Konut kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.45