Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Koronavirüs pandemisi sonrası durma noktasına gelen taşıt ve konut satışlarının hareketlenmesi için kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi kampanyası başladı. Bu gelişmelerin ardından kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...