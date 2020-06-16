Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Son dakika... Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. 2020 ikinci bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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