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Haberler Galeri Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Son dakika... Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. 2020 ikinci bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:12
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Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GALERİ DEVAM EDİYOR

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkmıştı. Emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

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Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerine denk geliyor.

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Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2020'nin ilk bayram ikramiyesi koronavirüs pandemisi nedeniyle erken ödenmişti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak edilmeye başlandı.

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Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ödeme planında herhangi bir değişiklik olmazsa, ikinci bayram ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Emeklilere 100'er TL, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.