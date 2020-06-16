ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri yine sürprizlerle dolu.Temizlik, bakım ve gıda ürünlerinin yer aldığı ŞOK indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. ŞOK 17 Haziran indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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