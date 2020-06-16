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Haberler Galeri ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri yine sürprizlerle dolu.Temizlik, bakım ve gıda ürünlerinin yer aldığı ŞOK indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. ŞOK 17 Haziran indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 09:38
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ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Sizde markete gitmeden önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. ŞOK çarşamba indirimlerinde bakım ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

Bingo Sıvı Deterjan

* 2 lt

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

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ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

Pınar Süzme Peynir

* 750 gr

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

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ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

Kinder Delice
39 gr

Nidola Keçi Sütlü &Pekmezli Bebe Bisküvisi

* 300 gr

* %12 Keçi sütlü

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ŞOK'tan 17 Haziran'a özel sürprizler! Bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Haziran 2020 aktüel kataloğu

Dankek Rulo Pasta

* 235 gr

* Çikolatalı /Muzlu