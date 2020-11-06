Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kredi faiz oranları güncellendi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tarihin en düşük faizli kredi paketini kullandıran kamu bankalarının güncel kredi faizleri merak ediliyor. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:20Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:29