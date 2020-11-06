Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler güncellendi. Pandemi döneminde 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç desteği kredi paketi sunulmuştu. Tarihin en düşük faizli kredi paketinin sona ermesinin ardında oranlar yükselmişti. Kamu bankaları tarafından kredi faizlerinde değişikliğe gidildi. Peki, 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...