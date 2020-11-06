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Haberler Galeri Kredi faizlerinde flaş gelişme! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Kredi faizlerinde flaş gelişme! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kredi faiz oranları güncellendi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tarihin en düşük faizli kredi paketini kullandıran kamu bankalarının güncel kredi faizleri merak ediliyor. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:29
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Kredi faizlerinde flaş gelişme! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler güncellendi. Pandemi döneminde 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç desteği kredi paketi sunulmuştu. Tarihin en düşük faizli kredi paketinin sona ermesinin ardında oranlar yükselmişti. Kamu bankaları tarafından kredi faizlerinde değişikliğe gidildi. Peki, 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

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Kredi faizlerinde flaş gelişme! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

HALKBANK KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halk Bankası Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99

Halk Bankası 2.El Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.25

Halk Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.38

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Kredi faizlerinde flaş gelişme! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Halkbank Hızlı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranı Yüzde % 1.41

Halk Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.44

Halk Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.40

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Kredi faizlerinde flaş gelişme! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99

Vakıfbank 2.El Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.25

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.99

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Kredi faizlerinde flaş gelişme! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (Malik Aynı) Faiz Oranı Yüzde 1.44

İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (Malik Farklı) Faiz Oranı Yüzde 1.44

Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.44