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Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklil ve memurlara yeni yılda yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. 2020 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon rakamlarına paralel olarak SSK-SGK ve Bağkur'lu emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Temmuz ayında 5.75 oranında yapılan zammın ardından yeni açıklamalar bekleniyor. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. İşte, enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.11.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 17:47
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