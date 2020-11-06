06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklil ve memurlara yeni yılda yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. 2020 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon rakamlarına paralel olarak SSK-SGK ve Bağkur'lu emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Temmuz ayında 5.75 oranında yapılan zammın ardından yeni açıklamalar bekleniyor. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. İşte, enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 06.11.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 17:47
  • 1
  • 13
Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin 2021 yılı zammı için beklenen tarihe kısa süre kaldı. Kasım ayına girdiğimiz dönemde yeni yılda emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren zam görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı sonrasında en düşük emekli maaşının tutarıda belli olacak. İşte, enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

  • 3
  • 13
Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

  • 4
  • 13
Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

  • 5
  • 13
Emekliye flaş zam müjdesi! Enflasyon zammı sonrasında 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.