Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak ya da takı olarak kullanmak için altın alımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 2,18 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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