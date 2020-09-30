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Haberler Galeri Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak ya da takı olarak kullanmak için altın alımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 2,18 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 09:30
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs pandemisi sonrası hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı olarak dikkat çeken altın, yatırımcıların yakından takip ettiği ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 477,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

GRAM ALTIN FİYATI
470,40
472,42

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

ÇEYREK ALTIN FİYATI
755,06
771,75

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları: 30 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bilezik gramı...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.019,92
3.077,22