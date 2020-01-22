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Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Yasa çıktı mı?

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor. Ülkemizde kadının iş yaşamına katılımı destekleniyor. birçok pozitif ayrımcılık sağlanırken, kariyer yapmak isteyenlerin aile hayatına da zaman ayırabilmesi için de ek çalışmalar var. Çocukların anne bağından kopmaması için doğumdan sonra yarım zamanlı çalışma, doğum izni sırasında maaşın ödenmesi gibi uygulamalar var. Annelere emzirme ödeneği bile veriliyor. Çalışan kadınlar kadar kendisini ailesine adayıp çalışmayanlar da var. Ya da ev işleri ile ailesine destek olan binlerce kişi var. Hiç sigorta girişi olmayan kadınlara borçlanma ile emeklilik yolu açılıyor. Bu konudaki çalışma komisyona gönderildi. Değerlendirilip çözüme ulaşması bekleniyor. Peki hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 10:15
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Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Yasa çıktı mı?

Ülkemizde milyonlarca kadın çalışmıyor. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyen onlarca proje hükümet tarafından hayata geçirildi. Her geçen gün kadının iş alanındaki yeri artsa da, istihdam oranının daha da artması gerekiyor. Kadınlara bu nedenle pozitif ayrımcılık uygulayacak çalışmalar sürüyor. Ancak ev hanımları da unutulmadı. Ev hanımlarının en büyük isteklerinden biri SGK prim borcunu ödeyerek emekli olmak. Borçlanma yolu ile emekliliğin önü açılacak. TBMM'ye sunulan tasarı hayata geçerse, ev hanımları belirlenen şartlar ışığında emekli olabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Yasa çıktı mı?

EV HANIMLARINA BORÇLANMANIN YOLU AÇILIYOR

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

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Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Yasa çıktı mı?

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

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Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Yasa çıktı mı?

YASA GEÇERSE EMEKLİ OLMA HAKKI GELECEK

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

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Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Yasa çıktı mı?

YURTDIŞINDA YAŞAYAN BORÇLANABİLİR

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi: