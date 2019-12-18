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Kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

Kredi faizleri düştü mü? Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından herkesin dilinde bu soru var. Vatandaşlar 2019 yılı bitmeden ihtiyaçları için tüketici kredisi, sıfır otomobil kampanyalarından yararlanabilmek için taşıt kredisi, yeni bir ev alabilmek için ise konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Yılın ilk yarısı faizlerin yüksekliği nedeniyle durgun geçerken, ikinci 6 aylık dilimde ise faizlerin düşüşü ile süper hareketlilik başladı. Özellikle kamu bankalarının öncülük ettiği 0,99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırılması emlak ve inşaat sektöründe satışları patlattı. Sıfır otomobillerde yapılan yıl sonu kampanyaları ve bankaların uygun kredi seçenekleri otomotiv sektörünü de canlandırdı. Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısında bankaların elini bir kez daha rahatlatarak faizi yüzde 12'ye düşürdü. Bu hamlenin ardından gözler bankalara çevrildi. Vatandaşlar gelecek faiz indirim haberlerine odaklanmış durumda... Peki, kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte tüm detaylar ve bankaların güncel faiz oranları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:36
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Kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

Kredi faiz oranları gün aşırı yoğun şekilde aranıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'ten 12'ye çekmesinin ardından bankaların konut kredisi başta olmak üzere, tüketici ve taşıt kredisinde indirime gitmesi bekleniyordu. Vatandaşlar 12 Aralık'ta alınan kararın ardından 1 haftadır bankalardan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Özellikle yıl sonuna kadar otomobil ve ev almak isteyenler en uygun koşuldan kredi kullanmak istiyor. Peki, 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri düştü mü? İşte detaylar...

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Kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası 12 Aralık Perşembe günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi. Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizi 200 baz puan düşürüldü. Açıklamada, ekonomideki iyileşmelere dikkat çekildi. Böylece yılın son indiriminin ardından politika faizinin yüzde 12 ile yılı tamamlaması kesinleşti.

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Kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

GÖZLER BANKALARA ÇEVRİLDİ

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Özellikle kamu bankalarından büyük bir adım bekleniyor. Kamu bankaları gibi birçok özel bankadan da faiz indirimine gitmesi talep ediliyor. Bankalar politika faiz indirimi ile birlikte iyice rahatladı.

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Kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası'nın kararının ardından 6 gün geçti. Aradan geçen 6 günde herhangi bir faiz indirim kararı alınmadı. Bankaların büyük bölümü konut kredisini 0,99'dan veriyor. İhtiyaç kredisinde de 0,99'dan kredi kullanmak mümkün. Taşıt kredisinde ise en uygun oran 1,10 seviyesinde.

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Kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

KREDİ FAİZLERİ NEDEN DÜŞMEDİ?

Bloomberg HT yazarlarından Abdurrahman Yıldırım Merkez Bankası'nın bu sene önden yüklemeli faiz indirimi yaparak 12 puan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

Merkez Bankası 2019 yılında 12 puan faiz indirimi yaparak 2019 yıl başında 24 olan politika faizini yıl sonunda yarı yarıya düşürerek 12 puan seviyesine çekti. Yıldırım yapmış olduğu değerlendirmesinde enflasyonda yaşanan düşüşün Merkez Bankası'nın faiz indirimine olanak sağladığını bu nedenle piyasada düşen faize rağmen bozulma yaşamadığını söyledi.