Kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

Kredi faizleri düştü mü? Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından herkesin dilinde bu soru var. Vatandaşlar 2019 yılı bitmeden ihtiyaçları için tüketici kredisi, sıfır otomobil kampanyalarından yararlanabilmek için taşıt kredisi, yeni bir ev alabilmek için ise konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Yılın ilk yarısı faizlerin yüksekliği nedeniyle durgun geçerken, ikinci 6 aylık dilimde ise faizlerin düşüşü ile süper hareketlilik başladı. Özellikle kamu bankalarının öncülük ettiği 0,99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırılması emlak ve inşaat sektöründe satışları patlattı. Sıfır otomobillerde yapılan yıl sonu kampanyaları ve bankaların uygun kredi seçenekleri otomotiv sektörünü de canlandırdı. Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısında bankaların elini bir kez daha rahatlatarak faizi yüzde 12'ye düşürdü. Bu hamlenin ardından gözler bankalara çevrildi. Vatandaşlar gelecek faiz indirim haberlerine odaklanmış durumda... Peki, kredi faizleri düştü mü? 18 Aralık Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte tüm detaylar ve bankaların güncel faiz oranları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





