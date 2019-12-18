Doğum izni ücretine zam geliyor! İşte zamlı doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti...
Annelere yapılacak çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak itibarıyla asgari ücret artışına ve enflasyona göre zamlanacak. Ocak itibarıyla doğum yapacak annelerin eline en az 7.470 lira geçecek... Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Bu ödemeler sabit ve son 2 yıldır değişmedi. 2020'de ek bir düzenleme olursa artacak.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:37Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 13:44