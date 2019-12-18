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Doğum izni ücretine zam geliyor! İşte zamlı doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti...

Annelere yapılacak çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak itibarıyla asgari ücret artışına ve enflasyona göre zamlanacak. Ocak itibarıyla doğum yapacak annelerin eline en az 7.470 lira geçecek... Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Bu ödemeler sabit ve son 2 yıldır değişmedi. 2020'de ek bir düzenleme olursa artacak.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 13:44
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Doğum izni ücretine zam geliyor! İşte zamlı doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti...

Asgari ücrete gelecek zam doğum yapacak olan anneleri de ilgilendiriyor. Türkiye'de sosyal devlet anlayışı gereği doğum yapan annelere bazı ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler, doğum süresince kullanılan 112 günlük rapor parası, ilk çocuk için devlet tarafından sağlanan 300 TL'lik destek ve emzirme ücreti olan 180 TL olarak sıralanıyor. Asgari ücrete gelecek zamla birlikte emzirme ücreti ve doğum izni ücreti de artacak. Ödemeler 7 bin 470 TL'den, 10 bin 457 TL'ye kadar ulaşacak. Maaşı daha yüksek olan kadınlar için rakam daha da yükselecek. Peki, doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Doğum izni ücretine zam geliyor! İşte zamlı doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti...

SGK YÖNETİMİ BELİRLİYOR

Posta Gazetesi'nin haberine göre, yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var.

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Doğum izni ücretine zam geliyor! İşte zamlı doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti...

Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.

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Doğum izni ücretine zam geliyor! İşte zamlı doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti...

YÜZDE 12 CİVARI ARTIŞ

Merkez Bankası, enflasyonun yılsonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyor. Süt parasında yapılacak artışın da yüzde 12 civarında olacağı düşünülürse 2020'deki ödeme 202 liraya çıkacak.

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Doğum izni ücretine zam geliyor! İşte zamlı doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti...

Başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zaman aşımı süresi var. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği bir kereliğine veriliyor.