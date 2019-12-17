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Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ve AGİ 2020'de kadar olacak?

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı. Asgari ücret zammının belirlenmesi konusunda kritik olan toplantıda işçilerin taleplerini dile getirdi. TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitini sunarken bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı. Peki, TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilecek.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 21:19
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Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü tespitini TİSK'te yaptı. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanıyor. Asgari ücretlilerin yeni yılda alacağı zammın oranını belirleyecek toplantılarda son düzlüğe girildi. Üçüncü toplantıda TÜİK tarafından bir işçinin aylık gıda harcaması açıklandı. TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Toplantıların ardından asgari ücret ve AGİ zam oranları belirlenerek işçilerin ne kadar kazanacağı belli olacak. İşte, asgari ücret zammına dair tüm merak edilenler!

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Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?

TÜİK GIDA HARCAMASINI AÇIKLADI!

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

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Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?

TÜİK'in asgari ücret önerisi geçen yıl ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL olmuştu. TÜİK'e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı.

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Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?

Asgari ücrette işçileri temsil eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı almıştı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

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Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ne AGİ 2020'de kadar olacak?

Henüz bir rakam paylaşmayan TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp Komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması görüşünde.