Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ve AGİ 2020'de kadar olacak?

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı. Asgari ücret zammının belirlenmesi konusunda kritik olan toplantıda işçilerin taleplerini dile getirdi. TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitini sunarken bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı. Peki, TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilecek.