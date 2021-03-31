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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan dorukta! Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 İKM, zabıt katibi, mübaşir sonuçları... Heyecan dorukta! Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 İKM, zabıt katibi, mübaşir sonuçları... Adalet Bakanlığı CTE memur alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Şubat - 13 Mart 2021 tarihleri arasında başvuur yapan adaylar, Adalet Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sonuçlarını merak eden adaylar, internet üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. CTE sözleşmeli personel alımına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 İKM, zabıt katibi, mübaşir sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 31.03.2021 10:06
Yeni hafta ile birlikte gözler Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. CTE sözleşmeli personel alımına başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Birçok kadroya yapılacak binlerce personel alımı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 İKM, zabıt katibi, mübaşir sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Mart'ta başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak duyurulmasa da, nisan ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacak.
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.