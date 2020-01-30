Kredi faizleri bugün ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Garanti en düşük kredi faiz oranı ne kadar?

Bankalar kredi faiz oranlarını revize etmeye devam ediyor. Birçok banka konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranını aşağıya çekiyor. Merkez Bankası'nın 2020 yılındaki ilk faiz toplantısından 75 baz puanlık indirim çıkmıştı. Politika faizi bu karar ile yüzde 11,25'e düştü. Bu hamlenin ardından ay başından itibaren bankaların faiz hamleleri yakından takip ediliyor. Özellikle özel bankalar oldukça atak bir görünüm sergiliyor. İhtiyaç kredisi faizi 0,89'a kadar gerilerken, konut kredisi 0,94 faizle alınabiliyor. Sıfır konut alacaklar 0,79 oranla konut kredisi de kullanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti en düşük kredi faiz oranı ne kadar? Sizler için en uygun kredi oranlarını derledik. İşte güncel kredi faiz oranları ve detayları...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





