İşçiye en az 5101 TL ikramiye! 2020 tediye ücreti nasıl hesaplanır?

Kamuda çalışan 500 b.in işçi tediye için geri sayıma geçti. Tediye ödemelerinin ilk taksidi yarın hesaplara yatırılacak. Buna göre yapılacak 13 günlük ilk ödeme en az 911 TL olacak. En yüksek ise 1.084 TL olacak. Kamu işçilerinin en önemli yan gelirlerinden olan tediye ödemeleri, maden işçileri için tek seferde ödeniyor. Maden işçileri her ödemeyi Aralık ayında alıyor. Peki, kamu işçisi tediye hesaplaması nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





