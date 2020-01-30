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İşçiye en az 5101 TL ikramiye! 2020 tediye ücreti nasıl hesaplanır?

Kamuda çalışan 500 b.in işçi tediye için geri sayıma geçti. Tediye ödemelerinin ilk taksidi yarın hesaplara yatırılacak. Buna göre yapılacak 13 günlük ilk ödeme en az 911 TL olacak. En yüksek ise 1.084 TL olacak. Kamu işçilerinin en önemli yan gelirlerinden olan tediye ödemeleri, maden işçileri için tek seferde ödeniyor. Maden işçileri her ödemeyi Aralık ayında alıyor. Peki, kamu işçisi tediye hesaplaması nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 11:29
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İşçiye en az 5101 TL ikramiye! 2020 tediye ücreti nasıl hesaplanır?

Kamuda çalışan işçiler her yıl 4 taksit şeklinde tediye ödemesi alıyor. Tediye ödemesi asgari ücretin zamlanması ile arttı. Tediye ödemesi bu yıl asgari ücretli bir kamu çalışanı için 5.101 TL oldu. İlk taksit ise 911 TL. Tediye ödemesinin ilk taksidi yarın hesaplara yatacak. Maden işçileri tediye ödemesini tek sefer Aralık ayında alacak. Peki, kamu işçisi tediye hesaplaması nasıl yapılır? İşte kamu işçisi tediye ödemesi ile ilgili detaylar...

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İşçiye en az 5101 TL ikramiye! 2020 tediye ücreti nasıl hesaplanır?

İLK TAKSİT YARIN YATACAK

Cumhurbaşkanlığı kararına göre 500 bin kamu işçisinin 26 günlük ikramiyelerinin ilk yarısı yarın yatacak. Yıllık en düşük ikramiye 5 bin lirayı geçecek

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İşçiye en az 5101 TL ikramiye! 2020 tediye ücreti nasıl hesaplanır?

İKİNCİ TAKSİT MAYIS'TA

Kamuda çalışan ve sayıları 500 bini bulan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek.

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İşçiye en az 5101 TL ikramiye! 2020 tediye ücreti nasıl hesaplanır?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında tarihler belirlendikten sonra 2. Maddede şu hükümler yer aldı: 'Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.'

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İşçiye en az 5101 TL ikramiye! 2020 tediye ücreti nasıl hesaplanır?

4 TAKSİT YAPILIYOR
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.