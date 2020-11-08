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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el fiyatları iç karartıyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı tahminleri... İkinci el fiyatları iç karartıyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı tahminleri...
Son dakika... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgını sonrasında araba fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sürüyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklarında fiyatların yükselmesinde etkisi devam ediyor. Araba almak isteyen kadar satmak isteyenlerde oldukça zorlanıyor. Fiyatların yükselmesi sonrasında ikinci el araba pazarlarında azalma dikkat çekiyor. İşte, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı tahminleri...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 16:30
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Araba almak isteyen vatandaşlar fiyatların ne zaman düşeceği yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanlar tarafından ikinci el araba piyasasına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kasım ayının gelmesinin ardından yeni yılda fiyatların alacağı hal merak ediliyor. Konu ile ilgili tüm gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, ikinci el fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı tahminleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.
Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.
GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR
Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.
"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 15-20 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"
Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.