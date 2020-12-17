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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında ikinci el kadar sıfır araba fiyatlarıda yükselişe geçti. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin ardından halkı, araç bulamayacakları konusunda uyarıdı. Vatandaşlar ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarihi merak ederken, uzman isimlerden konuyla ilgili açıklamalar geliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Giriş Tarihi: 17.12.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 20:57
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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ikinci el araba piyasası kadar sıfır araçlarıda etkiledi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını da etkileyeceğini belirtti. ahaber.com.tr olarak fiyatları haberimizde derledik. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

'DURGUNLUK VAR'

Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve nedenlerini açıkladı. Diz, "İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor.

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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Neden araba gelmiyor. Orada da pandeminin etkileri var. Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder. Faizlerde düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak" dedi.

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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

'İKİNCİ EL SIFIRINDAN PAHALI'

Diz, piyasadaki ikinci el araçların sıfırından daha pahalı olmasına da değinerek, "Türkiye genelinde araç bayilerine göre esnaf sayımız biraz yüksek. 70 bin esnaf var. Bu esnaf, piyasada ikinci el araç bulamadığı için bayilerden sıfır araç alıp, vitrine koyuyor. Binicilere sıfır araç kalmıyor.

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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Bu sefer sıfır araç kalmayınca, talepte fazla olunca rakamlar sıfır aracın üzerine çıkıyor. Arabanın sıfırı 230 bin TL ise internete bakıyorsunuz 260 bin TL. Olmayınca da insanlar mecbur kalarak alıyor" diye konuştu.