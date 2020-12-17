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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında ikinci el kadar sıfır araba fiyatlarıda yükselişe geçti. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin ardından halkı, araç bulamayacakları konusunda uyarıdı. Vatandaşlar ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarihi merak ederken, uzman isimlerden konuyla ilgili açıklamalar geliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 17.12.2020 20:49Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 20:57
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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
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Araba alacaklar dikkat! Uzman isim yorumladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?