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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları için dikkat çeken tarih! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Milyonlarca araç... İkinci el araba fiyatları için dikkat çeken tarih! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Milyonlarca araç...
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İkinci el araba fiyatları için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde araba alım satımı yapmak isteyenler fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Otomobil devlerinin sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıktan dolayı ikinci el araba fiyatları hızlı yükselişe geçmişti. Uzmanlar fiyat düşüşü için beklenen açıklama geldi. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 16:02
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Koronavirüs salgını sürecinde araba alım satımında yaşanan aksama sonrasında fiyatlar beklenenin üzerinde artışa geçmişti. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği merak ediliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç alacaklar için uygun zaman dilimini açıkladı. Uzman isimler fiyatların düşeceğine yönelik açıklamalarını sürdürüyor. İşte, İkinci el araba fiyatlar ne zaman düşecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesinin ardından bankalar, konut kredisinde faizleri arttırdı. Faiz artırımı sonrası araba alım satımları azaldı. Arabasını satamayan vatandaşlar ise fiyat indirimlerine başladı.
Kredilerin yanı sıra sıfır araç kampanyalarının başlaması ile birlikte ikinci ele rağbet azaldı ve 2. el arabası elinde kalanlar fiyat indirimlerine başladı.
Erkoç konu ile ilgili açıklamasında,
"Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi. NELER OLACAK?
İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.
İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE
Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre ikinci el araç tarafına yönelik olası bir ithalat izninin verilmesi halinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor.