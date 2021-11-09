09 Kasım 2021, Salı
Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!
Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Emekli promosyonunda üst limit 2 bin TL'ye çıktı. Emeklileri kendi bankalarına müşteri olarak kazandırmak isteyen bankalar, büyük miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. 500 liralardan başlayan ödemeler toplamda 2 bin TL'ye ulaştı. Birçok banka peş peşe kampanya açıklamaya devam ediyor. İlk olarak 2017'de başlayan promosyonu almak için, aynı bankada 3 yıl boyunca maaş alma sözü vermek gerekiyor.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:40
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