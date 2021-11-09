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Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!

Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Emekli promosyonunda üst limit 2 bin TL'ye çıktı. Emeklileri kendi bankalarına müşteri olarak kazandırmak isteyen bankalar, büyük miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. 500 liralardan başlayan ödemeler toplamda 2 bin TL'ye ulaştı. Birçok banka peş peşe kampanya açıklamaya devam ediyor. İlk olarak 2017'de başlayan promosyonu almak için, aynı bankada 3 yıl boyunca maaş alma sözü vermek gerekiyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:40
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Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!

Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL'ye çıktı. Milyonlarca emekli promosyon ödemesi alarak bütçelerine katkı sağlıyor. Emekliler istediği an istediği bankaya geçiş yapabiliyor. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emekli vatandaşlar, bankaların promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

QNB Finansbank

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

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Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!

İş Bankası

Yeni kampanya ile 31 Aralık'a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor. Buna göre, emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.

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Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!

Yapı Kredi

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.

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Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!

Akbank

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.