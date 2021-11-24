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Haberler Galeri Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları yerle yeksan. Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları... Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın politika faizlerinde indirime gitmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere kredi faizlerinde değişim yaşandı. Bu süreçte acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. Açıklamaların ardından ilk hamleler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından geldi. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:48
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Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Salgın sürecinde kredi faizlerinin yüksekliği sonrasında acil nakit ihtiyacı olanları kara kara düşündürüyordu. Kredi faizleri ve konut kredi faizleri için beklenen açıklama geldi. Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından kredi faiz oranları için ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Hal böyle olunca vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarına yönelik araştırmaları hız kazandı. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ: YENİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son işlem günü ile birlikte kamu bankaları kredi faiz oranları için indirim yoluna gitti. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranları için 100 baz puana kadar indirim yaptı.

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Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

1 MİLYON TL ALTI TUTARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI: 1,20

Son dakika haberine göre, konut kredi faiz oranları için de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye çekti.

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Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

1 MİLYON TL ÜZERİ TUTARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI: 1,29

1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise Konut kredi faiz oranları için yüzde 1,29 uygulanacak.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,54

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,58

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Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63