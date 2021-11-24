24 Kasım 2021, Çarşamba
Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
Kredi faiz oranları yerle yeksan. Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları... Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın politika faizlerinde indirime gitmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere kredi faizlerinde değişim yaşandı. Bu süreçte acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. Açıklamaların ardından ilk hamleler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından geldi. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:48
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