Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

1 MİLYON TL ÜZERİ TUTARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI: 1,29

1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise Konut kredi faiz oranları için yüzde 1,29 uygulanacak.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,54

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,58