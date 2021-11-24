900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

Şehir hastaneleri şehir için büyük bir enerji ortaya koyuyor. Sağlık anlamında bir çok hizmetin bir araya gelmesini ve hizmetin daha kolay erişilebilir olmasını sağlıyor. Biz de bundan istifade etmeye gayret edeceğiz. Özellikle şehir hastanesi adı altında olduğu için bu birleşmeden yola çıkarak Kemik Hastanesini, Ahi Evren Hastanemizi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özellikle Numune kampüsündeki hizmetlerini buraya toplayarak birleşik bir hizmeti ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunlarla birlikte insanların herhangi bir rahatsızlığında hastaneler arası dolaşmasının önüne geçmiş olacağız şu anda planlamamız bu yönde" dedi.