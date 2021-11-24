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Haberler Galeri 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor. Hastane inşası kapsamında deniz dolgusuna 4 bin 416 fore kazık çakılması planlanırken, şu ana kadar bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti. Yapımı süren şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'daki şehir hastanesinin diğer şehir hastanelerinden farklı olarak yap-işlet-devret modeli ile değil, devlet imkanlarıyla yapıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 15:04
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900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2023 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenirken toplam 900 nitelikli yatak sayısının gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

Şehir Hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.

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900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

"SAĞLIK ANLAMINDA BİR ÇOK HİZMETİ BİR ARAYA GETİRECEK"
Yapımı süren şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'daki şehir hastanesinin diğer şehir hastanelerinden farklı olarak yap-işlet-devret modeli ile değil, devlet imkanlarıyla yapıldığını söyledi.

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900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

Hastanenin 2023 yılı ortalarında tamamlanmasının planlandığını kaydeden Usta, "Özellikle fore kazık çakma işlemi yakın zamanda tamamlanarak izolatörlerin montajı şeklinde çalışmalar devam edilecek. Yaklaşık 6-7 ay sonrasında ise betonarmesi bitmiş görüntüsüyle karşılaşacağız. Yaklaşık 2023 yılı içerisinde de biteceğini umut ediyoruz. Beklentimiz o şekilde, görüntü de o şekilde.

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900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

Şehir hastaneleri şehir için büyük bir enerji ortaya koyuyor. Sağlık anlamında bir çok hizmetin bir araya gelmesini ve hizmetin daha kolay erişilebilir olmasını sağlıyor. Biz de bundan istifade etmeye gayret edeceğiz. Özellikle şehir hastanesi adı altında olduğu için bu birleşmeden yola çıkarak Kemik Hastanesini, Ahi Evren Hastanemizi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özellikle Numune kampüsündeki hizmetlerini buraya toplayarak birleşik bir hizmeti ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunlarla birlikte insanların herhangi bir rahatsızlığında hastaneler arası dolaşmasının önüne geçmiş olacağız şu anda planlamamız bu yönde" dedi.