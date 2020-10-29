Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

Devlet ve özel bankalarının güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Faiz oranları hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda vatandaşlara uygun fiyatlarla kredi paketi vatandaşlara sunulmuş, bu durum ev ve araç fiyatlarında artışlara neden olmuştu. Kredi çekmek isteyen vatandaşar güncel kredi faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...