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Haberler Galeri Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

Devlet ve özel bankalarının güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Faiz oranları hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda vatandaşlara uygun fiyatlarla kredi paketi vatandaşlara sunulmuş, bu durum ev ve araç fiyatlarında artışlara neden olmuştu. Kredi çekmek isteyen vatandaşar güncel kredi faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 17:31
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Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs sürecinde ekonomik yönden kötü etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorguluyor. Pandemi döneminde sunulan uygun kredi faiz imkanları ile birlikte ev ve araç satışlarında patlamalar yaşanmıştı. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

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Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

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Kredi faiz oranları son dakika depremi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? 0,99 faiz...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25