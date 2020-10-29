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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 Milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son durum... 5 Milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son durum...
Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak zammı hakkında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, emekli intibak zammı hakkında son durumu merak ediyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesi emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren durum hakkında son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İntibak zammı gelmesi durumunda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son durum...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 18:14
İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammı hakkında son durumun ne aşamada olduğu sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, taleplerini iletmeyi sürdürüyor. Emeklilerin talepleri Memur-Sen aracılığıyla iletilmişti. İntibak yasası meclisten geçerse emeklinin ücret farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. Merak edilen tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI YENİ GELİŞME VAR MI?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.