5 Milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son durum...

İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammı hakkında son durumun ne aşamada olduğu sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, taleplerini iletmeyi sürdürüyor. Emeklilerin talepleri Memur-Sen aracılığıyla iletilmişti. İntibak yasası meclisten geçerse emeklinin ücret farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. Merak edilen tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?