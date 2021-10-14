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Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...

Bankalar güncel olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. Nakit sıkıntısı yaşayanlar bankaların faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. Yıl içinde bankalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları tek tek açıklandı. İçlerinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası da bulunuyor. İşte, bankaların güncel faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 22:09
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Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...

Kredi faiz oranları değişti. Bankalar ardı ardına duyurdu. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası bulunuyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. Bankalar faiz oranlarını sürekli olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları tek tek açıklandı. Kredi çekecekleri yakından ilgilendiren faiz oranları hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası müşterilerine 10 bin liralık ihtiyaç kredisinde 1.63 oranında faiz sunuyor. Böylelikle Ziraat Bankası'ndan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 526 lira 8 kuruş oluyor.

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Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...

İŞ BANKASI

İş Bankası müşterilerine 10 bin liralık ihtiyaç kredisinde 1.60 oranında faiz sunuyor. Böylelikle İş Bankası'ndan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 523 lira 22 kuruş oluyor

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Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...

HALKBANK

Halkbank müşterilerine 10 bin liralık ihtiyaç kredisinde 1.63 oranında faiz sunuyor. Böylelikle Halkbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 526 lira 8 kuruş oluyor.

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Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...

VAKIFBANK

Vakıfbank müşterilerine 10 bin liralık ihtiyaç kredisinde 1.55 oranında faiz sunuyor. Böylelikle Vakıfbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 520 lira 36 kuruş oluyor.