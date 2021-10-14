Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...

Bankalar güncel olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. Nakit sıkıntısı yaşayanlar bankaların faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. Yıl içinde bankalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları tek tek açıklandı. İçlerinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası da bulunuyor. İşte, bankaların güncel faiz oranları...