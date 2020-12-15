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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İhtiyaç sahibi ailelere müjde! 1300 TL para yardım yapılacak! İşte E-Devlet başvuru şartları... İhtiyaç sahibi ailelere müjde! 1300 TL para yardım yapılacak! İşte E-Devlet başvuru şartları...
İhtiyaç sahibi ve çocukları okuyan ailelere 1300 TL yardım yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından beklenen açıklama geldi. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında yer alan ve temel ihtiyaçları karşılamak adına zorluk çeken aileler için çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kalmadan ihtiyaçlarının karşılanması adına sunulan desteklerden bir tanesidir. Açıklanan SED yardımından yararlanmak isteyenler başvurularını E-Devlet üzerinden tamalayabiliyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 17:07
İhtiyaç sahibi ailelere 1300 TL para yardımı için detaylar merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını, ihtiyaç sahiplerine bu ödemenin yapılacağını söyledi. SED yardımları, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psikososyal destek sağlanır. Yardım başvuruları merak edilen detayları, başvuru şartlarını ve başvuru ekranını ahaber.com.tr olarak sizler için derledik. İşte, E-Devlet başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖDEME TARİHLERİ
SED ödemeleri 8 Aralık günü başladı ve önümüzdeki hafta 15 Aralık tarihine kadar sürecek.
SED ÖDEMESİ NEDİR?
Uzun adı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olan SED ödemeleri, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destek ödemeleridir.
E Devlet kapısında söz konusu yardım ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir."
BAŞVURU
SED ödemelerine başvuru yapacak vatandaşlar, e Devlet kapısı üzerinden müracaatını yapacak.
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın ve kimlik numaranız , e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst köşesinde YENİ BAŞVURU kısmına tıklayın ve müracaatınızı internet üzerinden, e devlet kapısından yapın.
SED BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ