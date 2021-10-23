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Haberler Galeri Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

Bankaların güncel faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar düşük faizli kredi imkanı sunarak müşterilerinin yüzünü güldürmeyi amaçladı. Bu süreçte kredi paketlerine talep artarken, hâlihazırda hala Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok özel ve kamu bankası uygun fiyatlı kredi paketleri sunuyor. Merkez Bankası tarafından faiz açıklaması sonrasında bankalar oranlarında güncellemeye gitti. Sizler için yeni oranları haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 01:08
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Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti. Bankalar ardı ardına duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranlarını son dakika olarak açıkladı. Merkez Bankası tarafından son dakika olarak açıklanan faiz kararı sonrasında bankalar oranlarında güncellemeye gitti. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların sunduğu kredi paketlerini yakından takip ediyor. Hal böyle olunca güncel faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

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Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

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Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.