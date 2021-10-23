23 Ekim 2021, Cumartesi
Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...
Bankaların güncel faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar düşük faizli kredi imkanı sunarak müşterilerinin yüzünü güldürmeyi amaçladı. Bu süreçte kredi paketlerine talep artarken, hâlihazırda hala Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok özel ve kamu bankası uygun fiyatlı kredi paketleri sunuyor. Merkez Bankası tarafından faiz açıklaması sonrasında bankalar oranlarında güncellemeye gitti. Sizler için yeni oranları haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 01:08
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9