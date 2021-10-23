Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...

Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti. Bankalar ardı ardına duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranlarını son dakika olarak açıkladı. Merkez Bankası tarafından son dakika olarak açıklanan faiz kararı sonrasında bankalar oranlarında güncellemeye gitti. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların sunduğu kredi paketlerini yakından takip ediyor. Hal böyle olunca güncel faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...