Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay

Emekli olduktan sonra tekrar sigortalı çalışma 2021 | Milyonlarca işçi, memur, esnaf hem emekli maaşı almak hem de çalışmaya devam etmek istiyor. Emekli olduktan sonra bir işyerinde, kamuda ya da kendi şirketinde çalışmaya devam edenlerin de bir dizi sosyal hakkı bulunuyor. Emekli olduktan sonra 3 şekilde çalışma şekli bulunuyor. Bir işyerinde SSK'lı, kendi adına işyeri açarak Bağ-Kur'lu ve kamuda çalışmaya devam ederek yapılabiliyor.

Sabah Giriş Tarihi: 23.10.2021 07:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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