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Haberler Galeri Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay

Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay

Emekli olduktan sonra tekrar sigortalı çalışma 2021 | Milyonlarca işçi, memur, esnaf hem emekli maaşı almak hem de çalışmaya devam etmek istiyor. Emekli olduktan sonra bir işyerinde, kamuda ya da kendi şirketinde çalışmaya devam edenlerin de bir dizi sosyal hakkı bulunuyor. Emekli olduktan sonra 3 şekilde çalışma şekli bulunuyor. Bir işyerinde SSK'lı, kendi adına işyeri açarak Bağ-Kur'lu ve kamuda çalışmaya devam ederek yapılabiliyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.10.2021 07:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 07:52
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Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay

Bir işyerinde hizmet akdine dayalı olarak SSK'lı çalışanlar için emekli maaşından kesinti yapılmıyor, işyerinden aldıkları ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeniyor. Bu primler hizmet birleştirmesinde dikkate alınmıyor. Destek primi emeklilik sonrası kamuda çalışmaya devam eden memurun aylığından kesiliyor. 15 yıl 3600 prim gününü doldurup yaşını bekleyenler kıdem tazminatını talep edebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay

Emeklilikten sonra çalışanların destek primi, azalan emekli aylığına çözüm konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay

1- EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSEM GELİRİM DÜŞER Mİ?

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Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay
Emekli olduktan sonra emekli aylığı alarak kendi adına, özel sektör ve kamuda çalışılabilir. Emeklilikle ilgili koşulları yerine getirip aylık bağlananların tekrar hizmet akdine tabi çalışmaları durumundan işverenden, kamuda çalışmaya devam halinde doğrudan aylığından kesilen prime SGDP deniyor.
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Emekli işyeri açarsa maaşı kesilir mi | İşçi memur emekliler dikkat! Kıdem tazminatında kritik detay

2- EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİMDE EMEKLİ AYLIĞIM DÜŞER Mİ?