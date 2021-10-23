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Haberler Galeri Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyor. Komisyon tarafından belirlenen asgari ücret zammı için çalışmaların yakında başlaması bekleniyor. 2022 yılında uygulanacak zam oranı merakla beklenirken, flaş tahminler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıla bakılarak öngörüde bulunan ekonomistlerin tahminlerine haberimizde yer verdik. İşte, 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 00:43
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Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin. 3.440 lira olacak. 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücret maaş zammı için son dakika tahminler gelmeye başladı. Son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yeni asgari ücret zam oranını açıklayacak. İşte, 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

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Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için görüşme tarihleri henüz belli değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanmıştı. Bu yılki toplantının tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

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Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.