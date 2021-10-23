23 Ekim 2021, Cumartesi
Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyor. Komisyon tarafından belirlenen asgari ücret zammı için çalışmaların yakında başlaması bekleniyor. 2022 yılında uygulanacak zam oranı merakla beklenirken, flaş tahminler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıla bakılarak öngörüde bulunan ekonomistlerin tahminlerine haberimizde yer verdik. İşte, 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 00:43
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