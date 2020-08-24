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İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzun süredir araba alacakların beklediği indirim müjdesi hakkında açıklamalar geliyor. Uzmanlar ikinci el araba piyasasının ne zaman düşeceği ve ÖTV indirimi hakkındaki beklentilerini paylaşıyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle ikinci el araba fiyatlarının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 16:09
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