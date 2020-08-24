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Haberler Galeri İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzun süredir araba alacakların beklediği indirim müjdesi hakkında açıklamalar geliyor. Uzmanlar ikinci el araba piyasasının ne zaman düşeceği ve ÖTV indirimi hakkındaki beklentilerini paylaşıyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle ikinci el araba fiyatlarının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 16:09
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İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi geliyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş sıfır arabaların ne zaman piyasaya sürüleceğini merak ediyor. İkinci el araba fiyatlarının yüksel olması ÖTV beklentisi oluşturuyor. Faiz oranlarının düşmesi sonrasında araba almak isteyenler ceplerinden tasarruf etti. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

Jeep Renegade 2017 model

İhale başlangıç fiyatı: 140000 lira

Muhammen bedeli: 160000 lira

Piyasa fiyatı: 230000 lira

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İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

Fiat Linea 2013 model

İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira

Muhammen bedel: 50000 lira

Piyasa fiyatı: 70000 lira

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İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

Audi A3 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira

Muhammen bedeli: 112000 lira

Piyasa fiyatı: 230000 lira

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İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

Volkswagen Jetta 2014 model

İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira

Muhammen bedeli: 100000 lira

Piyasa fiyatı: 130000 lira