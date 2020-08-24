İkinci el için dikkat çeken tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi geliyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş sıfır arabaların ne zaman piyasaya sürüleceğini merak ediyor. İkinci el araba fiyatlarının yüksel olması ÖTV beklentisi oluşturuyor. Faiz oranlarının düşmesi sonrasında araba almak isteyenler ceplerinden tasarruf etti. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı fiyatına...