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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...

Kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamak yararınıza olabilir. Kredi çekerken hangi belgelere imza attığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen önemsenmeyen ayrıntılar zaman içinde olumsuz olarak kişinin hayatını etkileyebiliyor. Bazen de tüketicinin lehine olan fakat talep edilmediği için kullanılamayan haklar oluyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 20:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 20:12
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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...

Pandemi döneminde kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bu ayrıntı gözden kaçıyor. Kredi çekmeden önce mutlaka neye imza attığınızı bilmeniz gerekiyor. Bazen önemsenmeyen ayrıntılar zaman içinde olumsuz olarak kişinin hayatını etkileyebiliyor. Bazen de tüketicinin lehine olan fakat talep edilmediği için kullanılamayan haklar oluyor. Konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik.

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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...

Özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar bankaların yolunu tuttu. Tüketici kredisi kullanım oranları arttı.

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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından devlet tarafından pek çok destek sağlanırken, bankalar da kredi desteği sundu. Kredilerde faiz oranları görülmemiş oranlara düşürüldü.

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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...

Bu dönemde konut kredileri de faizlerin düşürülmesi ile birlikte artış gösterdi. Banka kredi faizleri şu an yükseliş eğiliminde fakat pandeminin ardından ekonomik olarak toparlanmaya çalışanlar yine de kredi kullanımına yöneliyor.

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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...

Kredi çekmeden önce mutlaka neye imza attığınızı bilmeniz gerekiyor. Çoğu zaman kredi işlemlerinin hızla yapılması için tüketiciler bakmadan imzalıyor.