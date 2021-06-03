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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...
Kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamak yararınıza olabilir. Kredi çekerken hangi belgelere imza attığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen önemsenmeyen ayrıntılar zaman içinde olumsuz olarak kişinin hayatını etkileyebiliyor. Bazen de tüketicinin lehine olan fakat talep edilmediği için kullanılamayan haklar oluyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2021 20:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 20:12
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