Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...

Pandemi döneminde kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bu ayrıntı gözden kaçıyor. Kredi çekmeden önce mutlaka neye imza attığınızı bilmeniz gerekiyor. Bazen önemsenmeyen ayrıntılar zaman içinde olumsuz olarak kişinin hayatını etkileyebiliyor. Bazen de tüketicinin lehine olan fakat talep edilmediği için kullanılamayan haklar oluyor. Konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik.