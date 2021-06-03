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Haberler Galeri Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...

Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...

Borç kapatma kredisi için fırsatlar yakından takip ediliyor. 10 bin TL ve 50 bin TL arasında borç kapatma kredisine yoğun talep oluşuyor. Bankalarda kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren fırsatının detaylarını haberimizde derledik. Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan tüm borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar. Bu bağlamda fırsattan yararlanmak isteyenlere belli oranda kredi desteği sağlanıyor. Kredi borçlarını tek çatı altında düzenlemek ödemede kolaylık sağlıyor. İşte, Akbank, İNG Bank, İş Bankası borç kapatma kredisi...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 21:49
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Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar bankaları yapılandırma fırsatlarını yakından takip ediyor. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Borçları transfer yöntemleri ile tek bir alanda biriktirmek ve tek bir yere borcunun olmasını isteyen vatandaşlar için farklı yollar sunuluyor. Birçok bankanın katıldığı borç kapatma kredisi yakından ilgi görüyor. Hal böyle olunca borçların kapanmasında vatandaşlara destek sağlanmış oluyor. Borç kapatma kredisinin detaylarını sizler için derledik. İşte, TEB, Akbank, Finansbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...

AKBANK BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ

Akbank tarafından sağlanan borç transferi kredisinde alıcılar, kredi kartı borçlarını düzenli bindirebilecekler. Akbank alıcılarının 20.000 TL'ye kadar kredi kartı borçlarını tamamını ödüyor.

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Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...

Bunun yanında alıcılarına Axess kredi kartı veren Akbank alıcılarının 20 bin TL'lik borçlarını 12 ay vade ödemelerini sağlıyor. Ödemelere alıcıların arzlarına göre aylık denk taksitli yada 3 ayda bir ödemeli olabilir.

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Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...

İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

İş Bankası resmi sitesinden yayımladığı bir ilan ile alıcılarına borç transferi kredisi sağladığını duyuru etti. Bankanın aktüel lüzum kredisi faiz oranlarına yakın oranlarla kredi sağlayan İş Bankası, avantajı ödeme sürecinde sunuyor. Alıcılar ne kadar ücret alıyorlarsa yada sabit kazançları yoksa ödeme tasarılarını kendi kazanç vaziyetlerine göre tanımlayacaklar. Bunun yanında alıcılar,

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Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...

İş Bankası borç transferi kredisini şu dönemde kullanıp ödemelerini Mayıs ayında yapmaya başlayabilirler. Ödeme erteleme fırsatı borç transferi kredisinde oldukça büyük kolaylık sağlıyor.