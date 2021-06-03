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Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...
Borç kapatma kredisi için fırsatlar yakından takip ediliyor. 10 bin TL ve 50 bin TL arasında borç kapatma kredisine yoğun talep oluşuyor. Bankalarda kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren fırsatının detaylarını haberimizde derledik. Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan tüm borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar. Bu bağlamda fırsattan yararlanmak isteyenlere belli oranda kredi desteği sağlanıyor. Kredi borçlarını tek çatı altında düzenlemek ödemede kolaylık sağlıyor. İşte, Akbank, İNG Bank, İş Bankası borç kapatma kredisi...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 21:49
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