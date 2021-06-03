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950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! "Neden olmasın dedirtti"

Yaz aylarına kısa süre kala araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında kampanyalı ürünler merak ediliyor. Bankalar Haziran ayında taşıt kredi faizlerinde sunduğu kampanyaları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Araba sahibi olmak isteyenler ise bütçesini zorlamadan 50.000 TL civarında olan araçları yakın takibe aldı. Pandemi döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında sizler için uygun fiyatlı araçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 19:33
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950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! Neden olmasın dedirtti

Araba sahibi olmak isteyenler yaz ayları öncesinde elini çabuk tutmak istiyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında araştırmalar hız kazandı. Araba sahibi olmak isteyenler internette fiyat sorgulaması yaparken, bankaların kredi oranlarını da yakından takip ediyor. Pandemi döneminde araba sahibi olmak isteyenler bütçesini zorlamak istemiyor. Ucuz fiyatlı olan otomobillere talep her geçen gün artıyor. Bankalarda taşıt kredisi için faiz kampanyaları yakından takip ediliyor. İşte, 50.000 TL altındaki araba fırsatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! Neden olmasın dedirtti

950 TL TAKSİT ÖDEMEYİ KABUL EDENLERE 50.000 TL ARABA FIRSATI

İkinci el otomobil piyasasında taşıt kredisi avantajı da yaşanıyor. Kasko değeri 120 Bin TL'nin altında olan araçlar için yüzde 70 oranında kredilendirme yapılabiliyor. 50 Bin TL'lik bir otomobil için 35 Bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor. Bu da 60 ay vade ile geri ödenebiliyor. Bu hesaplama ile 15 Bin TL peşin ödeme yapmayı kabul eden vatandaşlar kalan 35 Bin TL için taşıt kredisi ödeyip ayda 950 TL ile 1.000 TL arasındakli taksitlerle otomobil sahibi olabiliyorlar.

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950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! Neden olmasın dedirtti

50 BİN TL'NİN ALTINDA İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ

İşte şu anda ikinci el otomobil piyasasında 50 Bin TL'nin altında satılan araçların listesi:

-2009 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active: 43.900 TL

-2007 model Fiat Palio 1.3 Multijet Active Sole: 49.500 TL

-2011 model Fiat Albea 1.3 Multijet Dynamic: 47.500 TL

-2007 model Ford Fiesta 1.4 TDCi Sport: 49.800 TL

-2006 model Tata Indigo 1.4 TDI Comfort: 38.500 TL

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950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! Neden olmasın dedirtti

-2007 model Renault Clio Symbol 1.4 Authentique: 49.750 TL

-2005 model Kia Rio 1.5 Comfort: 47.000 TL

-2005 model Hyundai Accent 1.5 CRDi Admire: 46.000 TL

-2009 model Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo: 50.000 TL

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950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! Neden olmasın dedirtti

-2010 model Chery Kimo 1.3 Lusso: 49.000 TL

-2005 model Chevrolet Kalos 1.2 SE: 43.000 TL

-2006 model Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo: 49.000 TL

-2006 model Chevrolet Aveo 1.2 SE: 49.000 TL