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950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! "Neden olmasın dedirtti"
Yaz aylarına kısa süre kala araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında kampanyalı ürünler merak ediliyor. Bankalar Haziran ayında taşıt kredi faizlerinde sunduğu kampanyaları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Araba sahibi olmak isteyenler ise bütçesini zorlamadan 50.000 TL civarında olan araçları yakın takibe aldı. Pandemi döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında sizler için uygun fiyatlı araçları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 03.06.2021 19:33
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