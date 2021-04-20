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Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...
Tüketici mahkemesi kredi çeken tüketiciler lehine yeni bir karar verdi. Bankadan 100 bin liralık kredi çeken bir tüketici, kredi işlemleri sırasında banka tarafından yapılan hayat sigortasının iptalini talep etti. 30 gün içinde sigorta iptali için bankaya başvuruda bulunan tüketiciye olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine tüketici mahkemesine başvuran vatandaş davayı kazandı.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 19:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 19:11
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