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Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...

Tüketici mahkemesi kredi çeken tüketiciler lehine yeni bir karar verdi. Bankadan 100 bin liralık kredi çeken bir tüketici, kredi işlemleri sırasında banka tarafından yapılan hayat sigortasının iptalini talep etti. 30 gün içinde sigorta iptali için bankaya başvuruda bulunan tüketiciye olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine tüketici mahkemesine başvuran vatandaş davayı kazandı.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 19:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 19:11
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Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...

Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor. Mahkeme hayat sigortasının tüketicinin onayı olmadan yapıldığına karar vererek, sigortanın iptaline, kesilen primin de iadesine hükmetti. Bankadan 100 bin liralık kredi çeken bir tüketici, kredi işlemleri sırasında banka tarafından yapılan hayat sigortasının iptalini talep etti. 30 gün içinde sigorta iptali için bankaya başvuruda bulunan tüketiciye olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine tüketici mahkemesine başvuran vatandaş davayı kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...

Mahkeme hayat sigortasının tüketicinin onayı olmadan yapıldığına karar vererek, sigortanın iptaline, kesilen primin de iadesine hükmetti.

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Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...

Mahkemenin bu kararı son bir haftadır gündemde. Hal böyle olunca da, 'ben de hayat sigortasını iptal ettirebilir miyim?' diye sorular soruluyor.

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Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...

KREDİ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Bu konuda tüketicilerin hakları nelerdir?

Birincisi, bankadan kredi kullanırken hayat sigortası yapılması zorunlu olmadığı gibi, banka sigortayı zorunlu da tutamaz.

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Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...

Ama banka kredi verirken hayat sigortası isteyebilir. Nasıl tüketicinin kredi kullanırken hayat sigortasını istememe hakkı varsa, bankanın da kredi verirken sigortayı talep etme hakkı var; hatta, 'hayat sigortası yoksa kredi vermiyorum' deme hakkı bile var.