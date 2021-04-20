Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...

Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor. Mahkeme hayat sigortasının tüketicinin onayı olmadan yapıldığına karar vererek, sigortanın iptaline, kesilen primin de iadesine hükmetti. Bankadan 100 bin liralık kredi çeken bir tüketici, kredi işlemleri sırasında banka tarafından yapılan hayat sigortasının iptalini talep etti. 30 gün içinde sigorta iptali için bankaya başvuruda bulunan tüketiciye olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine tüketici mahkemesine başvuran vatandaş davayı kazandı.