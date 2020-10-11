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Haberler Galeri Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

3 yıllık taahüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara bankalar promosyon fırsatı sunuyor. Maaşa göre en az 500, 625,750 lira ödenirken, kampanyalar da hızlandı. Emeklilere 2 bin 550 liraya kadar nakit imkanı tanınıyor. Biz de sizler için bankaların güncellenen promosyon listelerini bir araya getirdik. İşte, en çok emekli promosyonu veren bankalar...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 22:11 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 22:26
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Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017 yılında hayata geçirilen promosyon ödemelerinde, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurup ödemesini alıyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar müşterilerine özek kampanyalarla miktarı arttırıyor. Güncellenen promosyon miktarlarını ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

AKBANK

500-625 ve 750 TL ödemeler sunuyor.

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Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

DENİZBANK

675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirene de her emekli için 100 lira.

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Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

FİBABANK

500, 625, 750 lira.

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Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

GARANTİ BBVA

800, 1.000 ve 1.200 lira.