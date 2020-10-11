Emekliye 2550 TL! Bankalar promosyon yarışına girdi! İşte en çok emekli promosyonu veren bankalar...

3 yıllık taahüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara bankalar promosyon fırsatı sunuyor. Maaşa göre en az 500, 625,750 lira ödenirken, kampanyalar da hızlandı. Emeklilere 2 bin 550 liraya kadar nakit imkanı tanınıyor. Biz de sizler için bankaların güncellenen promosyon listelerini bir araya getirdik. İşte, en çok emekli promosyonu veren bankalar...