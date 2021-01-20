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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kredi çekeceklere müjde: 3 ay erteleme fırsatı! Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları... Kredi çekeceklere müjde: 3 ay erteleme fırsatı! Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları... Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için kamu bankaları tarafından düşük faizli destek paketi kampanyası başlatılmıştı. 3 ay erteleme fırsatı sunulan kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından kamu bankaları ve özel bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bazı bankalar ise 3 ay erteleme kampanyasına devam ediyor. Vakıfbank, TEB ve ING gibi 3 ay erteleme veren bankalar listesini yazımızda ele aldık. İşte ihtiyaç kredisi faiz oranları ve o liste... Giriş Tarihi: 20.01.2021 15:24
3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilyerietkileriyle mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen kredi desek paketleri, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatmıştı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yanı sıra 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları da araştırıyor. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. Ahaber.com.tr olarak 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesini sizler için derledik. İşte o bankalar:
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay Faiz Oranı (Aylık): % 1.59 Taksit Tutarı: 1.932,78 TL Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408