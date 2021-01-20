Kredi çekeceklere müjde: 3 ay erteleme fırsatı! Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için kamu bankaları tarafından düşük faizli destek paketi kampanyası başlatılmıştı. 3 ay erteleme fırsatı sunulan kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından kamu bankaları ve özel bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bazı bankalar ise 3 ay erteleme kampanyasına devam ediyor. Vakıfbank, TEB ve ING gibi 3 ay erteleme veren bankalar listesini yazımızda ele aldık. İşte ihtiyaç kredisi faiz oranları ve o liste...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 15:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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