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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021'in gözde meslekleri seçildi! Gözde meslekler para basacak 2021'in gözde meslekleri seçildi! Gözde meslekler para basacak
Dünya teknoloji çağında ilerlemeye devam ederken, koronavirüs salgınıyla mücadelede bazı mesleklerin silinme evresine geldiği görüldü. Özellikle karantina döneminde uzaktan yapılan işler büyük ilgi görürken, bu mesleklere eğilimler de arttı. Geleceğin en çok para kazandıran meslekleri de genellikle bilgisayar üzerinen yapılacak işler olarak gösterildi. İşte 2021'in gözde meslekleri.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 13:42
2021'de en çok talep görecek 15 iş yapılan araştırma sonucu ortaya çıktı. Bu mesleklere yapılacak alımlarda başvuran personelde aranacak özelliklere de yer verildi. İşte 2021'in gözde meslekleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni bir rapor, talep ve mevcut iş sayısı kombinasyonuna göre sıralanan, geçen yıl içinde en hızlı büyüyen iş alanlarını vurguluyor. COVID-19 salgını ışığında LinkedIn, fırsatın şu anda nerede olduğunu vurgulamak için yıllık yükselen işler raporunu güncelledi. İşte 2021'in en çok tercih edilecek meslekleri…
1. E-Ticaret Çalışanı Bu roller için işe alımlar yıldan yıla% 73 arttı. Şu anda 400.000'den fazla iş mevcut. Becerileri: Zaman Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Liderlik Eğitimi: İşe alınanların% 75'i lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip 2. Kredi ve Mortgage Uzmanları Bu işler için işe alım 2020'de neredeyse arttı 2019'dan% 59. Beceriler: Risk Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Kredi Analizi Eğitimi: İşe alınanların% 86'sının lisans derecesi veya üzeri 3. Sağlık Hizmetlerini Destekleyen Personel 2019 yılından bu yana, bu pozisyonlar için işe alımlar% 34'ten fazla artmıştır. Becerileri: Hasta Eğitimi, Veri Girişi, Hekim İlişkileri Eğitimi: İşe alınanların% 83'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahiptir