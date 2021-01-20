2021'in gözde meslekleri seçildi! Gözde meslekler para basacak

Yeni bir rapor, talep ve mevcut iş sayısı kombinasyonuna göre sıralanan, geçen yıl içinde en hızlı büyüyen iş alanlarını vurguluyor. COVID-19 salgını ışığında LinkedIn, fırsatın şu anda nerede olduğunu vurgulamak için yıllık yükselen işler raporunu güncelledi. İşte 2021'in en çok tercih edilecek meslekleri…