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Haberler Galeri Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

Kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde kredi faiz oranlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bankalar kredi faiz oranlarında artışa gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların güncel oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 22:22
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Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

Kredi çekecekler dikkat... Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti. Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Diğer yandan bankalar bayrama özel kredi paketleri sundu. Acil nakit ihtiyacı olanlar için faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram Kredisi Kampanyası: %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

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Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

50 BİN TL'LİK KREDİ İÇİN 12 AYLIK ÖDEME TABLOSU NASIL OLUYOR?

ING Bank: Kredi Faizi (%): 1,35 Aylık ödeme (TL): 4.618 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 682 TL Yapı Kredi: Kredi Faizi (%): 2,32 Aylık ödeme (TL): 4.958 TL Toplam ödeme (TL): 59 bin 765 TL Akbank: Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL Halkbank: Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL