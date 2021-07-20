Kredi çekecekler dikkat... Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti. Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Diğer yandan bankalar bayrama özel kredi paketleri sundu. Acil nakit ihtiyacı olanlar için faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...