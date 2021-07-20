Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
Kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde kredi faiz oranlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bankalar kredi faiz oranlarında artışa gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların güncel oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 20.07.2021 22:22