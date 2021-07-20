İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...

İşsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı; işten çıkarılan veya kendi isteği ile işten ayrılan kişileri yakından ilgilendiriyor. İşsiz kalınan dönemde maddi destek sağlayan bu maaşı almak için belirli kriterleri karşılamak gerekir. İşte, işsizlik maaşı ne kadar ve bu maaş nasıl alınır? İşsizlik maaşını almak için gerekenler neler?