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İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...

İşsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı; işten çıkarılan veya kendi isteği ile işten ayrılan kişileri yakından ilgilendiriyor. İşsiz kalınan dönemde maddi destek sağlayan bu maaşı almak için belirli kriterleri karşılamak gerekir. İşte, işsizlik maaşı ne kadar ve bu maaş nasıl alınır? İşsizlik maaşını almak için gerekenler neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 20:26 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 20:26
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İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...

İşi olmayanlar dikkat... Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği. İhmal etmeyin. İşsizlik maaşı; işten çıkarılan veya kendi isteği ile işten ayrılan kişileri yakından ilgilendiriyor. İşsiz kalınan dönemde maddi destek sağlayan bu maaşı almak için belirli kriterleri karşılamak gerekir. Peki, işsizlik maaşı ne kadar ve bu maaş nasıl alınır?

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İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...

Herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışırken işsiz kalan vatandaşlara yasada belirtilen koşulları taşımaları halinde işsizlik maaşı verilir. İşsiz kalınan belirli bir süre için ödenen bu maaş, işsizlik ödeneği olarak da bilinir. İşsizlik maaşıyla ilgili diğer detaylar şöyle:

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İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...

İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANMA KOŞULLARI

İşsizlik ödeneğini hak etmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması yeterli:

Sigortalı çalışanın kendi kusuru ve isteği olmaksızın işsiz kalması

İşsiz kalan bireyin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışması

İşsiz kalan bireyin işten ayrılmadan önceki son üç sene içinde, minimum 600 gün sigortalı olarak çalışması

İşsiz kalan vatandaşın, işten ayrılmasının ardından 30 günlük sürede İŞKUR'a başvuru yapması.

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İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İşten ayrılan kişiler, hizmet sözleşmeleri feshedildikten sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat etmeliler. İşsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyen kişiler en yakın İŞKUR birimine şahsen başvuru yapabilirler.

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İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...

Ayrıca vatandaşlar elektronik ortamdan da işsizlik ödeneğine başvuru yapabilirler. Mücbir nedenler olmadıkça, 30 gün içinde başvuru yapılmaması, toplam hak ediş süresinden düşer.