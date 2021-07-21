Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ TÜRK

Direktör Yardımcısı Romanets, Akkuyu NGS'nin inşaat halında hem bölge hem de Türkiye ekonomisine büyük bir katkı verdiğini ifade ederek, "Şu an sahamızda 11 bin kişi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Bunların 8 bini inşaat işçisi olarak sahada yer alıyor. Bunlar sahada gereken betonlamayı ve döşemeyi yapıyorlar. Çalışanların yüzde 80'i Türk işçiler. İnşaat işlerini onlar gerçekleştiriyor. Rus çalışanlar da özel ekipmanlarla ilgili çalışmaları yapıyor" diye konuştu.

