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Haberler Galeri Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), alınan özel izinle kapılarını açtı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets, 11 bin kişinin, 7 gün 24 saat çalıştığı projede, Fukuşima felaketinden sonra çok önemli önlemlerin alındığını dile getirdi, ilk reaktörün de 2023 yılında devreye alınacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 16:37
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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

İlçede, 14 Nisan 2015 tarihinde temeli atılan Akkuyu NGS'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiği inşaat, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

İşletmeye alındıktan sonra yaklaşık 35 milyar kilovat/saat üretim planlanan santral, Novovoronezh NGS-2 (Rusya, Voronej Bölgesi) Projesi esas alınarak geliştirilen proje olarak dikkat çekiyor. İnşaat sahasında halen 3 ünitesinde montaj çalışmaları devam eden Akkuyu NGS'de dördüncü ünitesinin temel döşemesine de bu yıl sonunda başlanacak.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

'PLANA UYGUN ÇALIŞIYORUZ'
Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets, merakla beklenen soruları yanıtladı. Romanets, inşaat sahasında her şeyin planlı ve güvenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Projenin üç ünitesinde de montaj işleri devam ediyor. Devreye alınacak birinci ünitenin tüm komplekslerinde çalışmalar devam ediyor. İzinlerin alınması halinde dördüncü ünitenin temel döşemesine yıl sonunda başlamayı hedefliyoruz. Birinci ünitede çok önemli bir hedefe ulaştık. Mayıs ayında reaktör göcesinin montajını tamamladık. Yıl sonunda birinci ünitenin tüm ekipmanlarının montajını tamamlayacağız. Planlara uygun şekilde çalışmalarımız devam ediyor ve 2023'te birinci ünite devreye alınacak" dedi.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ TÜRK
Direktör Yardımcısı Romanets, Akkuyu NGS'nin inşaat halında hem bölge hem de Türkiye ekonomisine büyük bir katkı verdiğini ifade ederek, "Şu an sahamızda 11 bin kişi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Bunların 8 bini inşaat işçisi olarak sahada yer alıyor. Bunlar sahada gereken betonlamayı ve döşemeyi yapıyorlar. Çalışanların yüzde 80'i Türk işçiler. İnşaat işlerini onlar gerçekleştiriyor. Rus çalışanlar da özel ekipmanlarla ilgili çalışmaları yapıyor" diye konuştu.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

'FUKUŞİMA'DAN SONRA ALINAN ÖNLEMLER KULLANILDI'

Akkuyu NGS'nin güvelik ve önlem anlamında 'en güvenli' santral olacağını kaydeden Direktör Yardımcısı Romanets, "Akkuyu Nükleer Projesi Novovronyej NGS'sinin hemen aynısı olacak şekilde projelendirilmiştir.