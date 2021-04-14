Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için bazı fırsatlar bulunuyor. Çeşit çeşit bankalara ya da elden bankalar harici borç ödeyenler, farklı yerlere ödeme yaptıkları için zorluk çekiyorlar. Bu kapsamda borç kapatma kredisi devreye giriyor. Bazı bankalar tarafından sağlanan borç kapatma kredisi ile cepler rahatlıyor. Peki, borç kapatma kredisi nedir? Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...