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Haberler Galeri Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için bazı fırsatlar bulunuyor. Çeşit çeşit bankalara ya da elden bankalar harici borç ödeyenler, farklı yerlere ödeme yaptıkları için zorluk çekiyorlar. Bu kapsamda borç kapatma kredisi devreye giriyor. Bazı bankalar tarafından sağlanan borç kapatma kredisi ile cepler rahatlıyor. Peki, borç kapatma kredisi nedir? Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:21
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Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

Borç kapatma kredisi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bankaya ya da başka bir yere borcu olan vatadaşlar, bir anda farklı farklı yerlere borç ödemek yerine, borçlarını tek bir seferde ödemek istiyorlar. Bu kapsamda transfer kredisi olarak da bilinen borç kapatma kredisi ön plana çıkıyor. Peki, borç kapatma kredisi nedir? Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm istekler için gerekli nakit ihtiyaçlar, bankaların kredi kampanyaları ile karşılanabiliyor. Birçok bankadan kredi çekenlerden bazılarına bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkabiliyor.

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Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

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Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.

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Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...

BORÇ KAPATMA KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Farklı bankalarda borçların tek bir bankaya toplanma işleminin başvurusu günümüzde hala ne yazık ki sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet yada cep telefonu üzerinden üzülerek söylemem gerekir ki başvuruda bulunamazsınız.