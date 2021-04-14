Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galata Wind Enerji, sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. SPK tarafından onaylanan halka arzın hisse fiyatları ve borsa kodu belli oldu. İşte, Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...