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Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...
Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galata Wind Enerji'nin halka arz için talep toplama tarihi yakından takip ediliyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan Galata Wind nerji Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek. Galata Wind'in hisse fiyatı ve borsa kodu belli oldu. İşte, Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...