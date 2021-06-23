23 Haziran 2021, Çarşamba
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Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...
Araba alacaklar haziran ayının gelmesinin ardından kampanya fırsatlarını yakından takip ediyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan beklenmedik artışlar canları sıkmıştı. Araba sahibi olmak isteyenler sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaları yakın takibe aldı. Yaz aylarında tatil planı yapanlar araba sahibi olmak istiyor. Diğer yandan bankalarda taşıt kredileri için kampanyalar düzenliyor. 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. 4 marka bu süreçte kampanyalı fiyatlarını duyurdu. İşte, Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 20:19
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