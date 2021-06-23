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Haberler Galeri Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

Araba alacaklar haziran ayının gelmesinin ardından kampanya fırsatlarını yakından takip ediyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan beklenmedik artışlar canları sıkmıştı. Araba sahibi olmak isteyenler sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaları yakın takibe aldı. Yaz aylarında tatil planı yapanlar araba sahibi olmak istiyor. Diğer yandan bankalarda taşıt kredileri için kampanyalar düzenliyor. 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. 4 marka bu süreçte kampanyalı fiyatlarını duyurdu. İşte, Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 20:19
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Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat... Toyota, Renault, Dacia ve Peugeot gibi markalar haziran ayında düzenledikleri kapmanyalı fiyatları duyurdu. Yaz aylarının gelmesi sonrasında tatil planı yapannlar araba fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Bankaların kredi faiz oranları yakından takip edilirken, otomobil devleri fırsatlar sunarak vatandaşlara imkan yaratıyor. Pandemi döneminde vatandaşlar bütçelerini zorlamayacak en uygun fırsatı bulmak istiyor. Haziran ayında düzenlenen kampanyalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

TOYOTA KAMPANYASINI DUYURDU

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın haziran ayı kampanyasında 2020 model benzinli ve hibrit Corolla HB ile Yaris modelleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL, 12 ay vade ve sıfır finansman oranı ile satışa sunulacak.

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Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

Haziran kampanyasında, ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City'nin modellerinde 75 bin TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.

Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yazın ilk kampanyasına 2021 model yılı Corolla'lar 220 bin 200 TL'den, Corolla Hybrid'ler 339 bin 50 TL'den, yeni Corolla Hatchback 299 bin 350 TL'den ve yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Proace City'ler ise 222 bin 150 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni Yaris 219 bin 650 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 322 bin 150 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.

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Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

Yüzde 1,56'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota'nın haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.

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Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

RENAULT'TAN CAZİP FİYATLI KAMPANYA

Renault, sevilen modellerinde bu ay cazip fiyat ve finansman seçenekleri sunarken, sağlık çalışanlarına ve çevrim içi satışa özel teklifler getirdi.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.