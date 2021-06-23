Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...

Haziran kampanyasında, ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City'nin modellerinde 75 bin TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.

Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yazın ilk kampanyasına 2021 model yılı Corolla'lar 220 bin 200 TL'den, Corolla Hybrid'ler 339 bin 50 TL'den, yeni Corolla Hatchback 299 bin 350 TL'den ve yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Proace City'ler ise 222 bin 150 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni Yaris 219 bin 650 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 322 bin 150 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.