12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...

Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlananlar için destek ödemeleri ve fırsatlar geliyor. Devlet ve kamu olmak üzere 10 banka kolları sıvadı. Nefes kredisi için detaylar belli oldu. Kredinin faizi % 17.5 olacak. 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle ödenecek. Cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan 50 bin, 1-10 milyon TL olan 200 bin lira alabilecek. Geri ödemesiz olarak sağlanacak kredi imkanı için başvuru şartları sorgulanıyor. 6 ay ödemesiz 12 eşit taksitle ödenme imkanı bulunuyor. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank Nefes Kredisi için detaylar...