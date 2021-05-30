12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...
Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlananlar için destek ödemeleri ve fırsatlar geliyor. Devlet ve kamu olmak üzere 10 banka kolları sıvadı. Nefes kredisi için detaylar belli oldu. Kredinin faizi % 17.5 olacak. 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle ödenecek. Cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan 50 bin, 1-10 milyon TL olan 200 bin lira alabilecek. Geri ödemesiz olarak sağlanacak kredi imkanı için başvuru şartları sorgulanıyor. 6 ay ödemesiz 12 eşit taksitle ödenme imkanı bulunuyor. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank Nefes Kredisi için detaylar...
Giriş Tarihi: 30.05.2021
19:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
19:55
Binlerce vatandaşın beklediği Nefes Kredisi 1 Haziran'da başlayacak. Salgın döneminde ekonomik olarak etkilenen KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla 10 banka harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında fırsattan yararlanacaklar derin nefes alacak. 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle verilecek.İşte 6 ay geri ödemesiz krediyle ilgili başvuru şartları geri ödemesiz krediyi veren bankalar ve rakamlara ilişkin detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir? Nefes Kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının yanıtları merak ediliyor.
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NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıkmada "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.
2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır." diye belirtti.
6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM İMKÂNI SAĞLANIYOR
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.