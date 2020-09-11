Koronavirüs sürecinin en olumsuz etkilediği sektörler arasında otomobil piyasası yer alıyor. Sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el arabaların fiyatı artıyor. Süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oluyor. Yazlık mekanlarda ve kamp ortamını sevenlerin tercihi olan SUV araçlar, ilan sitelerinde de oldukça dikkat çekiyor. Peki, Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...