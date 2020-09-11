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Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...
Pandemi sürecinde ikinci el araba piyasasında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Dev firmalar, alıcıların sıfır araç taleplerine yetişmekte zorlanıyor. Olumsuz süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oluyor. Araç alım-satım yapılan ilan sitelerinde 7 yaş üstü SUV araçların fiyatları araştırılıyor. Peki, Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 18:36
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