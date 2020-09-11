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Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

Pandemi sürecinde ikinci el araba piyasasında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Dev firmalar, alıcıların sıfır araç taleplerine yetişmekte zorlanıyor. Olumsuz süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oluyor. Araç alım-satım yapılan ilan sitelerinde 7 yaş üstü SUV araçların fiyatları araştırılıyor. Peki, Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 18:36
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Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

Koronavirüs sürecinin en olumsuz etkilediği sektörler arasında otomobil piyasası yer alıyor. Sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el arabaların fiyatı artıyor. Süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oluyor. Yazlık mekanlarda ve kamp ortamını sevenlerin tercihi olan SUV araçlar, ilan sitelerinde de oldukça dikkat çekiyor. Peki, Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

Chevrolet Captiva

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

Dacia Duster

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatta çakılan uygun fiyatlı SUV araçlar! 100-150 bin civarında...

Nissan Juke

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira