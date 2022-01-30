Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emekliler maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü verdiği takdirde promosyona kavuşuyor. Bazı bankalar, emeklileri müşteri olarak kazanmak için birbirinden farklı promosyonlar düzenliyor ve promosyon miktarı artıyor. Promosyon hediyesi almak isteyenler bankaların miktarlarını öğrenmek istiyor. Emekli vatandaşlara 2.000 - 2.500 TL gibi promosyonlar veriliyor. Emekli maaş müşterisinin yakınları için de bazı bankalar ödeme yapıyor.