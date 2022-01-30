30 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon hediyesi! Milyonlarca emekli, maaşlarını bir bankadan alma sözü verdiği takdirde promosyon almaya hak kazanıyor. Maaş miktarı ve ek şartlara göre bu promosyon miktarı değişiklik gösteriyor. Durum böyle olunca da emekliler en yüksek promosyon veren bankayı öğrenmeye çalışıyor. Bankaların promosyon miktarları 2022 yılında güncellendi. İşte bankalardan açıklanan 2022 emekli promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 30.01.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 13:16
  • 1
  • 11
Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emekliler maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü verdiği takdirde promosyona kavuşuyor. Bazı bankalar, emeklileri müşteri olarak kazanmak için birbirinden farklı promosyonlar düzenliyor ve promosyon miktarı artıyor. Promosyon hediyesi almak isteyenler bankaların miktarlarını öğrenmek istiyor. Emekli vatandaşlara 2.000 - 2.500 TL gibi promosyonlar veriliyor. Emekli maaş müşterisinin yakınları için de bazı bankalar ödeme yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Yapı Kredi

Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

  • 3
  • 11
Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

  • 4
  • 11
Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Denizbank

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

  • 5
  • 11
Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Şekerbank

Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.