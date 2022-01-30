HaberlerGaleriEmeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon hediyesi! Milyonlarca emekli, maaşlarını bir bankadan alma sözü verdiği takdirde promosyon almaya hak kazanıyor. Maaş miktarı ve ek şartlara göre bu promosyon miktarı değişiklik gösteriyor. Durum böyle olunca da emekliler en yüksek promosyon veren bankayı öğrenmeye çalışıyor. Bankaların promosyon miktarları 2022 yılında güncellendi. İşte bankalardan açıklanan 2022 emekli promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 30.01.2022 13:16Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 13:16